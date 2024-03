Zahl der Rot-Weiß-Rot-Karten soll sich verdoppeln

8079 Karten im vergangenen Jahr ausgestellt

Damit die Fachkräfte aus Drittstaaten dann aber auch in Österreich arbeiten dürfen, müssen ihnen zuerst Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt werden. Im vergangenen Jahr wurden 8079 dieser Karten ausgehändigt. Ein Wert, den Kocher in den nächsten vier Jahren verdoppeln möchte. Parallel dazu soll in nur einem Jahr die Verfahrensdauer beim Arbeitsmarktservice von derzeit durchschnittlich 25 Tagen halbiert werden.