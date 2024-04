Plöckenpass, Kultur und Co.: Was Regierung plant

Millionen für die Kultur

Ein „sehr umfangreiches“ Kulturpaket erfreut Kaiser, seines Zeichens auch Kulturreferent: Die Gründungserklärung der Kärntner Kulturstiftung (KKS) wurde etwa geändert. Das sei eine „Erweiterung des Stiftungszweckes dahingehend, dass die Unterstützung von Künstlern in Not- und Ausnahmesituationen gewährleistet werden kann“, erklärt Kaiser und lehnt damit an die Arbeitsstipendien aus der Zeit der Pandemie an.