Sanierungspläne lassen Wirtschaft hoffen

Tunnel für Entwicklung des Tales

Seitens der Kärntner Wirtschaft wird diese Ankündiung mit Wohlwollen vernommen, mussten Unternehmen, Urlauber und Einheimische in den vergangenen vier Monaten einen Umweg von eineinhalb Stunden auf sich nehmen. „Wenn das so stimmt ist es ein großer Schritt und jetzt sollte man die große Lösung entscheiden,“ so Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl in einer erster Reaktion. Damit spricht Mandl eine Tunnellösung an, die schon lange seitens der Wirtschaftsbetriebe im Gailtal gefordert wird. Mandl: „Bei einem Tunnel sprechen wir von einem Zeithorizont von 12, 13 Jahren und für die Entwicklung des Tals wäre dieses Projekt sehr wichtig.“