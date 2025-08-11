Für Herzensmensch: Vom Sackerl zu teurem Porzellan

Erfolgreiche Tauschaktion

Ausgestattet mit einem „Krone“-Sackerl machten wir uns auf den Weg, um uns bestmöglich „hochzutauschen“. „Du darfst dir was aussuchen, i bin offen für alles“, lächelt uns Julia Pekarek an und kurze Zeit später hatten wir schon eine Teekanne in der Hand, welche wiederum mit einem Kristallglas getauscht wurde. Nach einer Vase, Bilderrahmen und Lampen hatten wir schließlich ein besonderes Schmuckstück: ein Schälchen der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten.