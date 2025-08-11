Für Herzensmensch: Vom Sackerl zu teurem Porzellan

Am Altstadtzauber sammelten die Stadtrichter Spenden für die Roten Nasen. Die „Krone“ versuchte sich im Tauschhandel für unsere Herzensmensch-Gala – nominieren Sie noch!
Inmitten von jonglierenden Gauklern und ausgelassener Stimmung bewiesen die Besucher des Altstadtzaubers, dass ein fröhliches Miteinander und soziales Engagement Hand in Hand gehen können. Mitten im bunten Treiben sammelten die Stadtrichter zu Clagenfurth wie jedes Jahr Spenden für einen ganz besonderen Zweck. In diesem Jahr ging die Unterstützung an ein neues Angebot der Roten Nasen: Clowns, die schwer kranke Kinder in ihrem Zuhause zum Lachen bringen.
Durch Tauschhandel zu besonderem Geschenk
Mit ihrem unverkennbaren Humor bringen die Clowns Hoffnung und Lebensfreude dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden – und genau diese Menschen suchen wir. Mit unserer Herzensmensch-Aktion wollen wir diejenigen vor den Vorhang holen, die sich in besonderer Weise für das soziale Miteinander einsetzen.
Neben Sachpreisen und Anerkennungen im Wert von bis zu 5000 Euro, haben wir uns noch etwas Besonderes einfallen lassen: Wir versuchten uns am Altstadtzauber im Tauschhandel, um bei unserer großen Herzensmensch-Gala in Pörtschach einen zusätzlichen Preis zu verlosen.
Erfolgreiche Tauschaktion
Ausgestattet mit einem „Krone“-Sackerl machten wir uns auf den Weg, um uns bestmöglich „hochzutauschen“. „Du darfst dir was aussuchen, i bin offen für alles“, lächelt uns Julia Pekarek an und kurze Zeit später hatten wir schon eine Teekanne in der Hand, welche wiederum mit einem Kristallglas getauscht wurde. Nach einer Vase, Bilderrahmen und Lampen hatten wir schließlich ein besonderes Schmuckstück: ein Schälchen der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten.
Porzellanschälchen und chinesischer Krug
Zusätzlich schenkte uns ein Händler noch einen chinesischen Wasserkrug: „Er stammt aus der Jahrhundertwende und wenn man den richtigen Sammler findet, ist der Krug bis zu 300 Euro wert.“ Wir freuen und bedanken uns – vom „Krone“-Sackerl bis zum hochwertigen Porzellan – ein besonderer Herzensmensch kann sich darauf freuen.
Nominieren Sie: Mit dem Kennwort „Herzensmensch“ können Sie Ihre Helden online via Mail: kaerntner@kronenzeitung.at oder per Brief an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, mit ausführlicher Begründung nominieren und verborgene Helden sichtbar machen.
