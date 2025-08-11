Schwer verletzt: Lenkerin prallt gegen Leitschiene

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe

In weiterer Folge prallte die Lenkerin gegen die Leitschiene, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf der Fahrerseite zu liegen kam. „Nachfolgende Verkehrsteilnehmer stellten das Fahrzeug wieder auf die Räder und leisteten Erste Hilfe“, berichtet die Polizei. Die Lenkerin war jedoch im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren St. Andrä, Griffen und Völkermarkt mittels Bergeschere befreit werden.