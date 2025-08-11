Schwer verletzt: Lenkerin prallt gegen Leitschiene

Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Gemeindebereich von St. Paul im Lavanttal. Eine 46-Jährige prallte mit ihrem Auto gegen die Leitschiene, dabei überschlug sich ihr Fahrzeug. Die Lenkerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Am Sonntagabend war eine 46-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Auto auf der A2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als es zu dem dramatischen Unfall kam. Die 46-Jährige kam plötzlich, aus noch unbekannter Ursache, rechts von der Fahrbahn ab.
Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe
In weiterer Folge prallte die Lenkerin gegen die Leitschiene, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf der Fahrerseite zu liegen kam. „Nachfolgende Verkehrsteilnehmer stellten das Fahrzeug wieder auf die Räder und leisteten Erste Hilfe“, berichtet die Polizei. Die Lenkerin war jedoch im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren St. Andrä, Griffen und Völkermarkt mittels Bergeschere befreit werden.
Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Während der Rettungs- und Bergearbeiten war die A2 in Fahrtrichtung Wien für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Im Einsatz standen 11 Fahrzeuge und 73 Einsatzkräfte der beteiligten Feuerwehren.
Motorradlenker prallt gegen Auto
Am Nachmittag kam es im Gemeindegebiet Griffen ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Frankreich musste verkehrsbedingt anhalten, da er an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte. Ein nachkommender 20-jähriger Motorradlenker bemerkte den stehenden Wagen zu spät.
Er veriss sein Motorrad nach links und stürzte. „Der Motorradlenker musste mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden“, informiert die Polizei.
