Mehr Geld für das Stadttheater Klagenfurt

Das Stadttheater Klagenfurt zeigt in jeder Spielzeit mehr als 200 Vorstellungen. Das Team umfasst etwa 270 fest angestellte Mitarbeiter und 90 Gäste, das Kärntner Sinfonieorchester und den Chor des Stadttheaters. Ausstattung und Bühnenbilder werden ausschließlich in den hauseigenen Werkstätten, in der Kostümabteilung, Tischlerei, Schlosserei, Malerei und Maske, gefertigt.