WKStA: Entscheidung über Schmids Kronzeugenstatus

Entscheidung auch in CASAG-Causa

Auch in der CASAG-Causa, in der seit 2019 ermittelt wird, wurde vor Ostern ein Vorhabensbericht der WKStA an die Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Bei der Causa rund um die teilstaatliche Casinos Austria AG (CASAG) geht es um einen vermuteten Deal innerhalb der türkis-blauen Regierung Kurz I im Glücksspielbereich.