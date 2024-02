WKStA: Schmid wurde eine „Falle gestellt“

Schmids Glaubwürdigkeit am Prüfstand

Worum ging es? Ein Treffen zwischen dem Kronzeugen-Anwärter Schmid und zwei russischen Managern in Amsterdam stand im Fokus. Das hat zwar wenig mit dem Anklagevorwurf der Falschaussage zu tun, aber Schmids Glaubwürdigkeit stand am Prüfstand: Bei diesem Bewerbungsgespräch für ein Ölprojekt soll Schmid über Druck durch die Ermittler geklagt haben. Zusätzlich soll er den Russen anvertraut haben, dass er im Sinne der WKStA aussage, obwohl das nicht immer der Wahrheit entspreche.