So warm war es in den letzten zehn Jahren im April

Vor drei Jahren war es um mehr als 20 Grad älter

Am 7.April 2021 war es mit 4,7 Grad in Linz mehr als 20 Grad kälter, als es für Sonntag prognostiziert ist. Und auch der Rekord für den wärmsten Start in den April dürfte fallen. „Die höchste gemessene Lufttemperatur in den ersten zehn Apriltagen in Oberösterreich stammt von der Messstelle in Linz, vom 9. April 2018, damals wurden 27 Grad gemessen. Die höchste in Oberösterreich in einem April gemessene Temperatur lag bei 31,8 Grad am 28.April 2012 in Braunau/Ranshofen“, weiß der Wetterforscher, der nicht mehr davon ausgeht, dass es noch einmal spürbar kälter wird.