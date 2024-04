Vier Wiener Polizisten von Vater und Sohn verletzt

Hakenkreuze und SS-Runen entdeckt

Nach dem Eintreffen am Einsatzort richtete sich ihre Aggression anschließend gegen die einschreitende Polizei. Außerdem hatten die beiden Österreicher an ihrem Wohnmobil – welches am Tatort abgestellt war – unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen angebracht, berichtete die Exekutive am Donnerstag.