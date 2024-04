Brand in Wohnheim gelegt: Stimmen nur erfunden?

Also bleibt auch für die Staatsanwältin weiter die Frage nach dem Warum: „Wenn es nicht die Stimmen waren, fragen Sie sich sicher zurecht, was ist denn dann das Motiv“, richtet sie sich an die Geschworenen – „Ich hab darauf momentan noch keine zufriedenstellende Antwort.“ Zeugen und der psychiatrische Sachverständige sollen das im Laufe des Prozesses klären. Bei einer Verurteilung droht dem 23-Jährigen bis zu lebenslange Haft und eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.