„Es ist und bleibt eine Herzensangelegenheit“

Es war Altbürgermeister Hubert Gradenegger, der 2003 damals auf seine Amtsleiterin Sonya Feinig zukam und sie fragte, ob sie für die nächste Gemeinderatswahl nicht mit auf die SPÖ-Liste will. „Ich habe ja gesagt, aber nur an vierzigster Stelle. Doch dann bekam ich auf Anhieb so viele Vorzugsstimmen, dass ich gleich Vizebürgermeisterin wurde“, erzählt die Rosentaler Bürgermeisterin im Gespräch mit der „Krone“. Und nur ein Jahr später, mit dem Ableben ihres Vorgängers, wurde Feinig an die Spitze ihrer Heimatgemeinde gewählt.