„Leitkultur“ bläst ins falsche Horn

Dabei hätte Christian Stocker am Dienstag in der „ZIB 2“ mit seinem Pochen auf die Blasmusik durchaus einen guten Punkt gehabt. Nicht etwa, weil sie die „Leit“ in trauter Bierseligkeit schunkeln lässt, sondern weil sie „Menschen verschiedener Generationen zusammenbringt und soziale Inklusion und Demokratie fördert“ und allen offen steht, „unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status.“