Club des Wahnsinns

Seit 1956 existiert der Pariser Club. Ohne völkerrechtliche Grundlage, aber mit ständigem Sekretariat und ca. zehn Treffen pro Jahr. Ihm gehören 22 Gläubigerstaaten an, darunter auch Österreich. Gemeinsam vergeben sie stattliche Milliardenkredite an Staaten, die in Zahlungsschwierigkeiten sind – und erlassen die Schulden immer wieder. Zweck des noblen Clubs ist es, mit überschuldeten Staaten hinter verschlossenen Türen zu verhandeln.