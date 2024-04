Zweite Luft nach „Loch in der Lunge“

Was bei Waller im Herbst nicht mehr der Fall war! Er musste sogar kurzfristig operiert werden. „Ich habe einen spontanen Pneumothorax gehabt, sprich ein Loch in der Lunge. Das war schon eher dramatisch. Ich habe auf der rechten Seite nicht mehr liegen können.“ Nach einem Turnier in Innsbruck ging es direkt ins Krankenhaus. „Dort hat sich meine Lage noch einmal verschlechtert, habe ich noch im Bett vor der OP eine Drainage bekommen.“