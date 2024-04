KI „wird einige Berufsgruppen treffen“

So hat Amazon inzwischen in das KI-Startup Anthropic vier Milliarden Dollar investiert, Microsoft hat sich mit zehn Milliarden Dollar in OpenAI eingekauft und in Großbritannien und Deutschland jeweils KI-Investitionen von rund drei Milliarden Euro angekündigt. Milliardenbeträge fließen in den Bereich auch bei Google (Bard) und Facebook, aber auch etwa beim chinesischen Techriesen Baidu.