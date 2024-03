„Künstliche Intelligenz ist Technologie wie Strom“

Ressourcenschonender Einsatz in der Industrie

Da KI aber gekommen ist, um zu bleiben, haben sich Ferscha und sein Professorenkollege an der JKU, KI-Pionier Sepp Hochreiter, vorgenommen, die Technologie effizienter und umweltfreundlicher zu machen. Gemeinsam mit dem landeseigenen Forschungszentrum Pro2Future wurde dazu das Projekt „Streaming AI“ (Artificial Intelligence) ins Leben gerufen. Es soll den Einsatz von KI in der Industrie ressourcenschonender machen, hieß es bei der Projektpräsentation am Montag.