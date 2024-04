Eva Longoria zieht mit Familie nach Spanien

Sie haben den Verkaufspreis ihrer Villa in Beverly Hils von 22,8 Millionen auf 18,98 Millionen Dollar gesenkt und bereits begonnen, ihr Hab und Gut nach Marbella zu verschiffen. Dort steht ihre neu renovierte Villa. Der Insider: „Eva und José haben ihr Anwesen bereits im letzten Jahr angeboten und jetzt wieder für 4 Millionen weniger. Sie wollen einfach nur weg und ihren Sohn an einem Ort aufwachsen sehen, in dem er von Natur und natürlicher Schönheit umgeben ist.“