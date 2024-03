Tote nach Einnahme von Hefereis-Produkten in Japan

680 Menschen suchten Arzt auf

Die Firma meldete bisher fünf Todesfälle und mehr als 110 Menschen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Zudem hätten 680 Personen wegen gesundheitlicher Probleme eine Ärztin oder einen Arzt aufgesucht. Der Leiter der Produktionsabteilung in Osaka entschuldigte sich am Samstag, wollte sich aber zu Einzelheiten der Razzia nicht äußern. Durchsucht wurde auch die Fabrik in Wakayama, in der Inhaltsstoffe für die Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden.