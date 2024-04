Fiat 131 Mirafiori: Weltauto, Champion, Langweiler

Mitten in Italiens Waterloo

Eine bewährte Antriebskombi, die den neuen 131 Mirafiori als verlässlichen Fiat für alle Fälle in unruhigen Zeiten ausweisen sollte. Starteten die 4,24 Meter langen Volks-Fiat für Familien, Taxiflotten und Behörden doch im Jahr 1974, als Europa unter den Folgen der Ölkrise litt und Italien wirtschaftlich am Boden lag. Unzählige Streiks, Terroranschläge, 20 Prozent Inflation, Verhandlungen zwischen Roms Regierungschef Mariano Rumor und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt über einen für Italien essenziellen Fünf-Milliarden-Mark-Kredit sowie die Niederlage von Ferrari-Pilot Clay Regazzoni in der Formel 1 gegen Emerson Fittipaldi, aber auch das Ausscheiden der Favoritin Gigliola Cinquetti gegen die schwedische Band Abba beim Eurovision Song Contest in Brighton: Italien erlebte sein Waterloo.