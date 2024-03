Verschicktes Weihnachtspaket kam zu Ostern retour

Kamen nie in Tirol an

Sie staunte nicht schlecht, als vorige Woche, sprich über drei Monate später, der Postler an ihrer Tür klingelte und ihr genau dieses Päckchen überreichte. „Ich dachte, ich spinne“, sagt die Pensionistin. Zunächst traute sie sich gar nicht, die Keksdose zu öffnen. „Als ich dann doch einen Blick hineinwagte, hat mein Herz geblutet“, erzählt die 82-Jährige. Von den 18 verschiedenen mit viel Liebe gemachten Weihnachtskeksen war nichts mehr übrig als ein Bröselmeer. Die süßen Leckereien mussten in den Müll wandern.