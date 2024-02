Kahlschlag: Post kürzt Hunderte Sommerstellen

Muss man auf Pakete und Briefe diesmal ab Juni also länger als üblich warten? Von der Post AG heißt es, dass sich die Arbeit gleichmäßiger über das ganze Jahr verteile. Mit den 200 Sommerpostler habe man sich an das Niveau des Vorjahres angepasst. Das habe im bereits Sommer 2023 gut funktioniert und werde es auch heuer tun, so die Hoffnung.