Zerbrechliches kam bei Empfänger zerbrochen an

Jedes Stück einzeln verpackt in Luftpolsterfolie, diese als Füllmaterial im Karton, auf diesem rundherum ein Klebeband mit der Aufschrift „Vorsicht Glas“. Das Paket, das Sylvia H. aus Niederösterreich mit der Post verschickt hat, kam trotzdem all dieser Sicherheitsvorkehrungen mit kaputtem Inhalt an.