Wegen Paket fuhr Wiener mit dem Maßband zur Post

„Ich habe für eine Leistung bezahlt und musste mich dann selbst um die Sache kümmern“, so Thomas B. aus Wien. Was war passiert? Am 28. Februar hat Herr B. ein Paket aufgegeben, um es jemand in der Steiermark zu senden. Inhalt: Hochkalorische Nahrung für Krebspatienten, die in seiner Familie nicht mehr benötigt wird. Für den Versand erstellte er eine sogenannte Paketmarke.