Gehälter-Check: Wo Einsteiger am besten verdienen

Die Jobplattform Stepstone hat die Stellen-Annoncen von 22 Onlinebörsen und 22 Medien ausgewertet und listet auf, in welchen Branchen und Berufen Einsteiger am meisten verdienen können. Die „Krone“ hat die Zahlen als Erstes bekommen. Auffallend ist, dass die Startgehälter in letzter Zeit fast überall stark zugelegt haben – nur in einer Branche sind sie gesunken.