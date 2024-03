„Kein Druck von der Polizei“ bei Handy-Suche

Drei Monate später erlebten die beiden Frauen Seite an Seite seinen Todestag am 20. Oktober. Gemeinsam gingen sie auch zur Fundstelle am Donauufer. In der Nähe des Hauses von W. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr machten beide eine Aussage auf der Polizeiinspektion Mautern. Im Gespräch mit den Beamten erwähnte Pilnaceks Freundin, dass in ihrem Haus Handy, Geldbörse und der Wohnungsschlüssel von Pilnacek seien. „Der Beamte fragte, ob wir mit der Familie von Pilnacek Kontakt aufnehmen wollen. Wir antworteten, dass wir keinen Kontakt hätten und die Polizei das übernehmen sollte“, sagt Anna P. zur „Krone“. „Druck von der Polizei“, so Anna P., gab es „keinen“.