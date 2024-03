„Unstimmigkeiten“: Pilnacek-Tod wird untersucht

Polizisten holten persönliche Gegenstände

So sollen einem Bericht des Online-Portals „ZackZack“ zufolge bereits kurz nach dem Auffinden Pilnaceks zwei Beamte bei der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Rossatz aufgetaucht seien und private Gegenstände mitgenommen haben; nämlich das Handy, den Schlüssel für Pilnaceks Wohnung in Wien und seine Geldbörse. Auch nach einem Laptop hätten die Beamten gefragt. Eine Anordnung zur Sicherstellung hatten die Polizisten allerdings nicht dabei. Auch sei von der Kriminalpolizei oder von der Staatsanwaltschaft Krems keine derartige Anordnung ergangen.