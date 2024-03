Apple-Entwicklerkonferenz: Das ist zu erwarten

Apple wird im Juni einen Ausblick auf neue Software und Dienste geben. Der iPhone-Konzern setzte seine Entwicklerkonferenz WWDC heuer für den 10. bis 14. Juni an. Wie schon in den vergangenen Jahren seit der Corona-Pandemie soll es hauptsächlich eine kostenlose Online-Veranstaltung werden. Einige ausgewählte Entwickler und Studenten sollen aber am Eröffnungstag in der Konzernzentrale in Cupertino dabei sein.