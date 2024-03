Spital Gols: Gegner wollen vor Höchstgericht gehen

Die Umweltorganisation „Pro Thayatal“ und die Bürgerinitiative gehen weiter gegen den geplanten Krankenhaus-Standort im Bezirk Neusiedl am See vor. So soll die EU-Kommission über mögliche Verstöße beim Unionsrecht informiert werden. Zugleich will man auch den Verfassungsgerichtshof anrufen.