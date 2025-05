Keine Angst vor diesen bewaffneten Kriminellen

Aufnahmen für „Fahndung Österreich“

Szenenwechsel zu einer Tankstelle in Mariasdorf im Bezirk Oberwart, die Kulisse kommt dem Originalschauplatz sehr nahe: Ab 21 Uhr bis spät in die Nacht gehen dort die Aufnahmen weiter. Am Donnerstag ab dem Abend bis in die frühen Morgenstunden werden die Darsteller – verkleidet als maskierte Räuber – beim Ausspionieren des Tatortes und beim Überfall zu sehen sein. „Gearbeitet wird, bis alle Szenen im Kasten sind“, teilt die Filmcrew mit. Geplant ist, den Zeugenaufruf in der Sendung „Fahndung Österreich“ am 11. Juni um 20.15 Uhr bei ServusTV auszustrahlen.