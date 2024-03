Klinik Gols: Doskozil will nun Bau beschleunigen

Schnellere Verfahren

Der Beschluss ist bereits am Donnerstag im Landtag geplant. Die neuen Bestimmungen für öffentliche Spitäler sollen zu schnelleren Verfahren führen. Die Genehmigungsverfahren werden zukünftig zusammengezogen, auf Landesebene bearbeitet und damit beschleunigt. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits für die Errichtung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Dass manche dies als „Anlassgesetzgebung“ bezeichnen würden, will Doskozil gar nicht in Abrede stellen. „Wir sind es der Bevölkerung im Bezirk schuldig, dass wir jede rechtliche Möglichkeit nutzen, um diese Blockade zu beenden“, so der Landeshauptmann. Der geplante Bau sei „mit Sicherheit das meistgeprüfte Projekt im Burgenland“. Auch seien keine negativen Auswirkungen auf die Natur zu erwarten: „Der Standort ist optimal.“ Selbstverständlich wäre auch für die neue Klinik in Gols eine Prüfung möglicher Folgen auf die Umwelt, ein sogenanntes Screening, durchzuführen, ergänzt Doskozil.