Dankl sieht auch die SPÖ in der Verantwortung

KPÖ Plus sieht „auch die SPÖ in Verantwortung“

Einig sind sich die Politiker, dass die noch von der ÖVP dominierte Riesenfirma im geförderten Wohnbau entpolitisiert gehört. Dankl: „Die neue Führung muss von außen kommen, darf nicht in ein Partei-Netzwerk verstrickt sein.“ Auinger: „Die neue Besetzung der Gswb-Spitze darf keine parteipolitische sein.“