Eugendorf bejubelt Tor aus 50 Metern zum Sieg

Eugendorfer wird Trainer beim Tabellennachbarn

Bereits fix: Felix Auinger, der ebenso im Eugendorfer Vorstand sitzt, wird ab Sommer neuer Trainer bei Tabellennachbar Siezenheim (wo wie schon länger im Gespräch auch Grünau-Kicker Christian Schnöll andocken wird). Ebenjene Siezenheimer haben am Samstag die Möglichkeit, mit Eugendorf gleichzuziehen. Derzeit führt der Sechste das Mittelfeld der Liga an. Auf Gästeseite meinte Puch-Tausendsassa Nihat Aslan nach der zweiten Niederlage en suite: „Wir haben uns nach dem Ausschluss nicht hängen lassen, aber es wollte leider kein Tor gelingen. Und dann fällt am Ende das 2:0 von der Mittellinie.“