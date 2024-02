Ticketskandal kostet Gswb-Direktor das Amt

Überlang dauerte die Sitzung des Gswb-Aufsichtsrats am Mittwoch. Es gab viel zu besprechen. Viereinhalb Stunden tagten die großteils von der Politik entsandten Mitglieder in der Gswb-Zentrale in Salzburg-Lehen. Am Ende stand eine Überraschung. Das Aufsichtsgremium wollte mit 9:3-Stimmen die Abberufung von Geschäftsführer Peter Rassaerts. Die Eigentümer Land und Stadt Salzburg kamen dem aber zuvor.