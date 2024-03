Gswb bekommt wohl wieder eine Doppelspitze

Neuer Bürgermeister wird bei neuem Chef mitreden

Schon seit 1988 sitzt der Jurist Wolff im Gswb-Aufsichtrat. Chef des Gremiums war er immerhin seit dem Jahr 2013. Der Wechsel an der Spitze kommt für manchen wohl zur Unzeit. Denn nach den Gemeindewahlen und neuen politischen Verhältnissen in der Stadt gibt es demnächst auch neue Aufsichtsratsmitglieder. Erstmals hat in der Stadt dann wohl auch die KPÖ Plus ein Nominierungsrecht.