In Bad Gastein spielt die ÖVP mit neuen Hoffnungen

Kurz vor der Stichwahl in Bad Gastein lässt Norbert Ellmauer (ÖVP) mit einem Online-Video Hoffnung aufkommen. Im historischen Zentrum der in die Jahre gekommenen Alpendiva könnte sich schon bald wieder etwas Großes tun. Nur: die Zweifel an der Ankündigung kurz vor dem Wahl-Showdown, die sind groß.