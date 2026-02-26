Vorteilswelt
Folgt Kreibich nach

Stampfer zum neuen Obmann der Stadt-ÖVP gewählt

Salzburg
26.02.2026 22:20
Nikolaus Stampfer ist neuer Stadtparteiobmann der ÖVP.
Nikolaus Stampfer ist neuer Stadtparteiobmann der ÖVP.(Bild: ÖVP Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Volkspartei Stadt Salzburg hat sich am Donnerstag neu aufgestellt. Nikolaus Stampfer wurde zum neuen Parteiobmann gewählt und löst damit Florian Kreibich an der Spitze ab. Stampfer erhielt 92,6 Prozent der Stimmen. 

„Nikolaus Stampfer ist seit vielen Jahren für die Salzburger Volkspartei im Einsatz. Er ist bodenständig, verlässlich und erfahren. Ich freue mich, dass er nun auch Verantwortung als Stadtparteiobmann übernimmt und bin sicher, dass er diese Aufgabe mit großem Engagement für die Menschen in unserer Stadt und für unsere Volkspartei angehen wird“, sagt Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.

Den Fokus will der neue Obmann unter anderem auf die Themen finanzielle Entwicklung, Wohnen, Kinderbetreuung und Mobilität legen. Zu den Stellvertretern wurden Maximilian Aichinger, Maria Hohenberger, Florian Ritter und Barbara Unterkofler gewählt. 

Salzburg
26.02.2026 22:20
Salzburg

