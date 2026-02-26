Stampfer zum neuen Obmann der Stadt-ÖVP gewählt

„Nikolaus Stampfer ist seit vielen Jahren für die Salzburger Volkspartei im Einsatz. Er ist bodenständig, verlässlich und erfahren. Ich freue mich, dass er nun auch Verantwortung als Stadtparteiobmann übernimmt und bin sicher, dass er diese Aufgabe mit großem Engagement für die Menschen in unserer Stadt und für unsere Volkspartei angehen wird“, sagt Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.