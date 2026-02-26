Vorteilswelt
Kabarettist Harry G.

„Man wird im Alter wirklich immer kauziger“

Salzburg
26.02.2026 14:00
Kabarettist Harry G., der im echten Namen Markus Stoll heißt, gastierte schon des Öfteren in der ...
Kabarettist Harry G., der im echten Namen Markus Stoll heißt, gastierte schon des Öfteren in der Mozartstadt.(Bild: Olaf Heine)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

„In Salzburg wird definitiv wilder gefeiert!“, ist Kabarettist Markus Stoll alias Harry G. fest überzeugt. Der gebürtige Bayer muss es wissen. Denn er beschäftigt sich berufsbedingt gerne mit gesellschaftlichen Themen und Phänomenen. Nicht selten kommt bei seinen humoristischen Beobachtungen auch die feine und durchaus partyfreudige Gesellschaft mit einem blauen Auge davon.

0 Kommentare

Begonnen hat die Karriere des Münchners fernab von der feinen High Society: in den sozialen Medien. Ein amüsantes Video, das Stoll damals eigentlich zum Spaß postete, entwickelte sich 2013 zum Internethit und anschließend zum Bühnenerfolg. Mittlerweile tourt Stoll, der seinen Brotberuf als Investment Manager dem Kabarett zuliebe an den Nagel gehängt hat, mit dem bereits vierten Programm durch den deutschsprachigen Raum.

In „HoamStories“ beleuchtet er das „ganz normale Leben“. „Es geht unter anderem ums Älterwerden und dass man tatsächlich kauziger wird“, hat der bayrische Kabarettist festgestellt. Und auch, dass sich das Publikum in seinen humorigen Beobachtungen sehr oft selbst wiedererkennt.

Für sein Gastspiel in Salzburg – am 17. März in der Szene Salzburg – hat er natürlich auch die eine oder andere salzburgerische Eigenheit in sein neues Programm eingebaut. 

Folgen Sie uns auf