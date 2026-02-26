„Man wird im Alter wirklich immer kauziger“

Begonnen hat die Karriere des Münchners fernab von der feinen High Society: in den sozialen Medien. Ein amüsantes Video, das Stoll damals eigentlich zum Spaß postete, entwickelte sich 2013 zum Internethit und anschließend zum Bühnenerfolg. Mittlerweile tourt Stoll, der seinen Brotberuf als Investment Manager dem Kabarett zuliebe an den Nagel gehängt hat, mit dem bereits vierten Programm durch den deutschsprachigen Raum.