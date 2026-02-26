Flughafen-Anrainer zeigen Schutzwall-Kahlschlag an

Weil die Bäume unter dem Schutz der Baumschutzverordnung standen, zeigt sich der Anrainerverband in einer Aussendung „geschockt und traurig“ darüber, „wie die betroffenen Anrainerinnen, die jetzt den trostlosen Anblick der Baumscheiben ertragen müssen und keinerlei Schutz gegen Staub, Abgase, Lärm und helles Scheinwerferlicht des Flughafens mehr haben.“ Denn: „Was über Jahrzehnte zum Schutz der Anrainer gewachsen ist, wurde von Kettensägen in wenigen Stunden unwiederbringlich zerstört.“