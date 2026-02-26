Klopp-Hammer „komplett aus der Luft gegriffen!“

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff räumte mit den Gerüchten auf, Jürgen Klopp könnte seine Rolle als „Head of Global Soccer“ früher als gedacht verlassen, um im Sommer wieder auf der Trainerbank zu sitzen. „Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen“, stellte Mintzlaff klar.
Jürgen Klopp wieder auf der Trainerbank – vielleicht ab Sommer bei Real Madrid. Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner soll Klopp bei Red Bull beerben. So zumindest die Gerüchte, die zuletzt in diversen Medien kursierten.
„Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp“
„Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen“, reagierte nun Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber Sky. „Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp. Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red Bull Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.“
Seit dem 1. Januar 2025 hat Klopp die Position des „Head of Global Soccer” inne. Laut Mintzlaff wird er diese auch noch länger behalten. Klopps Vertrag läuft noch bis 2029 und von einer vorzeitigen Trennung kann wohl keine Rede sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.