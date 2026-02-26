Vorteilswelt
Mintzlaff dementiert

Klopp-Hammer „komplett aus der Luft gegriffen!“

Fußball International
26.02.2026 12:06
Ein vereintes Team: Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (li.) und Jürgen Klopp, Head of ...
Ein vereintes Team: Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (li.) und Jürgen Klopp, Head of Global Soccer bei Red Bull.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff räumte mit den Gerüchten auf, Jürgen Klopp könnte seine Rolle als „Head of Global Soccer“ früher als gedacht verlassen, um im Sommer wieder auf der Trainerbank zu sitzen. „Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen“, stellte Mintzlaff klar.

0 Kommentare

Jürgen Klopp wieder auf der Trainerbank – vielleicht ab Sommer bei Real Madrid. Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner soll Klopp bei Red Bull beerben. So zumindest die Gerüchte, die zuletzt in diversen Medien kursierten.

(Bild: AP/Haiko Mandl)

„Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp“
„Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen“, reagierte nun Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber Sky. „Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp. Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red Bull Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.“

Seit dem 1. Januar 2025 hat Klopp die Position des „Head of Global Soccer” inne. Laut Mintzlaff wird er diese auch noch länger behalten. Klopps Vertrag läuft noch bis 2029 und von einer vorzeitigen Trennung kann wohl keine Rede sein.

Fußball International
26.02.2026 12:06
