Klopp-Hammer „komplett aus der Luft gegriffen!“

„Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp“

„Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen“, reagierte nun Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber Sky. „Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp. Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red Bull Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.“