Kurzes Polit-Comeback für Altenmarkts Zukunft

Acht Jahre lang saß Josef Steger schon in der Gemeindevertretung von Altenmarkt. Für die ÖVP war er schon Vizebürgermeister und Finanzreferent der Pongauer Gemeinde. 2009 war dann Schluss. Steger konzentrierte sich auf seine Rolle als Direktor der regionalen Raiffeisenbank. Schließlich ereilte ihn 2023 der Ruf, noch einmal in die Gemeindepolitik zurückzukehren – er solle dem langjährigen Bürgermeister Rupert Winter folgen.