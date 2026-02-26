Für Salzburgerinnen ist „alles möglich!“

Denn gegen die Niederösterreicherinnen sind die Mozartstädterinnen heuer noch sieglos. Beide Partien gingen mit 0:3 verloren. „Auf dem Papier sind wir vielleicht Außenseiter. Aber es ist eine Partie auf neutralem Boden. Wenn wir unser Spiel durchziehen, ist alles möglich!“, strotzt Trainerin Ingrida Schweiger voller Zuversicht.