Für Salzburgerinnen ist „alles möglich!“

Schon jetzt ein großer Erfolg! Die Volleyball-Damen der PSVBG Salzburg buhlen um den Cup-Titel! Dafür müssen die Salzburgerinnen am Freitag (13.30) in Amstetten aber die große Halbfinal-Hürde Sokol/Post schlagen. Leichte Aufgabe? Mitnichten!
Denn gegen die Niederösterreicherinnen sind die Mozartstädterinnen heuer noch sieglos. Beide Partien gingen mit 0:3 verloren. „Auf dem Papier sind wir vielleicht Außenseiter. Aber es ist eine Partie auf neutralem Boden. Wenn wir unser Spiel durchziehen, ist alles möglich!“, strotzt Trainerin Ingrida Schweiger voller Zuversicht.
Wenn wir unser Spiel durchziehen, ist alles möglich!
Ingrida SCHWEIGER, PSVBG-Trainerin
Fehlen werden wie zuletzt Sarah Kastenberger (Kreuzbandriss) und Anna Hebenstreit. Dafür hofft man aber auch auf zwei Rückkehrerinnen. So sollen die zuletzt angeschlagenen Spielerinnen Julia Ljubic und Alina Hösch wieder im Aufgebot stehen.
Garibovic hilft bei Salzburg aus
Auch Erna Garibovic soll für den Cup und die anstehenden Play-offs in der Liga mitwirken.
