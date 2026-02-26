Vorteilswelt
Massiver Drogenhandel

Neuneinhalb Jahre Haft für Akademiker-Sohn

Gericht
26.02.2026 15:09
Strafprozess im Salzburger Landesgericht.
Strafprozess im Salzburger Landesgericht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Neuneinhalb und fünf Jahre unbedingte Haft: So lauteten die zwei vorerst letzten Haftstrafen nach drei Verhandlungstagen im Landesgericht. Eine fünfköpfige Drogen-Bande aus Salzburg stand wegen massiven Drogenhandels vor Gericht. Nur einer der Beschuldigten kam nicht zum Prozess – alle anderen bleiben im Gefängnis.

Schon am ersten Verhandlungstag, am Montag, machte die Vorsitzende den Angeklagten klar: „So viel Substanz wie in diesem Akt habe ich noch nie erlebt. Je länger man den Akt durcharbeitet, desto klarer wird die Sache.“ Die fünf Angeklagten zwischen 27 und 31 Jahren haben den Vorwürfen nach 215 Kilo Rauschgift verkauft – vor allem im Zeitraum 2020 bis 2021. Zwei Angeklagten sollen auch bis 2024 gedealt haben.

Die Staatsanwältin fasste zusammen: 116 Kilo Cannabis, 55 Kilo Kokain, 43 Kilo Speed, 6800 Ecstasy-Tabletten. Wohnungen wurden als Bunker für die Suchtmittel genutzt – mit dem Kauf von Luxus-Artikeln wurde das Drogengeld gewaschen. Entlarvt wurden die Drogengeschäfte durch eine Messenger-App: Über Chats wurden die Geschäfte vereinbart, sogar Bilder von Drogenlieferungen wurden gegenseitig verschickt. Beispielsweise: ein Tisch mit 15 Kilo-Paketen Kokain.

Vier von fünf Angeklagten zu Haft verurteilt
Zwei Angeklagte legten sofort ein Geständnis ab. Sie erhielten jeweils vier Jahre unbedingte Haft, nicht rechtskräftig. Ein Angeklagter, einer der beiden Anführer, kam erst gar nicht zum Prozess: Er sei in der Türkei erkrankt, meinte ein Verteidiger. Er wird jetzt per Haftbefehl gesucht. Und die anderen beiden leugneten trotz klarer Worte der Richterin.

Nach zwei Verhandlungstagen setzte es deshalb auch strengere und bislang noch nicht rechtskräftige Strafen: Neuneinhalb Jahre ins Gefängnis muss ein bislang unbescholtener Salzburger, der aus einer Akademiker-Familie stammt. Und fünf Jahre unbedingte Haft fasste ein früher selbstständiger Salzburger aus. 

