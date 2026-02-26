Neuneinhalb Jahre Haft für Akademiker-Sohn

Schon am ersten Verhandlungstag, am Montag, machte die Vorsitzende den Angeklagten klar: „So viel Substanz wie in diesem Akt habe ich noch nie erlebt. Je länger man den Akt durcharbeitet, desto klarer wird die Sache.“ Die fünf Angeklagten zwischen 27 und 31 Jahren haben den Vorwürfen nach 215 Kilo Rauschgift verkauft – vor allem im Zeitraum 2020 bis 2021. Zwei Angeklagten sollen auch bis 2024 gedealt haben.