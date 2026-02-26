Pkw-Lenker verletzte alkoholisierten Radfahrer

Dabei touchierte der anschließend geflüchtete Pkw einen 59-jährigen Radfahrer im Bereich des Hildmannplatzes, woraufhin dieser stürzte. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 59-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief mit 1,5 Promille positiv. Die Ermittlungen laufen.