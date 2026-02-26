Vorteilswelt
Zwist geht weiter

Keine Einigung mit Intendant Hinterhäuser

Salzburg
26.02.2026 18:05
Markus Hinterhäuser.
Markus Hinterhäuser.(Bild: Franz Neumayr)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Konflikt des Festspiel-Kuratoriums mit Intendant Markus Hinterhäuser spitzt sich weiter zu. Derzeit ist ein Abschied des Intendanten nach dem laufenden Festspielsommer durchaus im Bereich des Möglichen.  Hinterhäuser wollte sich am Donnerstag nicht auf einen vorzeitigen Rücktritt einlassen.

Im Zwist mit dem Kuratorium vorangegangen war, dass Hinterhäuser kurzerhand seine Wunschkandidatin für die ausgeschriebene Stelle der Schauspielleitung selbst nominierte. Hinterhäusers Favoritin Karin Bergmann hatte sich jedoch nicht einmal beworben.Das Kuratorium der Salzburger Festspiele reagierte auf diesen Schritt Hinterhäusers verstimmt. Denn er hatte sich nicht an die Vereinbarung gehalten, die Suche nach einer neuen Festival-Schauspielleitung transparent zu gestalten.

Das Kuratorium sieht auch die Bedingungen für die bereits beschlossene Vertragsverlängerung nicht erfüllt. Die Vertreter der Fördergeber haben Hinterhäuser ein Angebot für eine geordnete Übergabe gemacht. Ob Hinterhäuser dieses Angebot annimmt, ist noch offen.

Besonders Landeshauptfrau Karoline Edtstadler fühlt sich von Intendant Markus Hinterhäuser schwer gefoult und zückte als oberste Vertreterin des Landes Salzburg im Gremium die Gelbe Karte. 

Salzburg
26.02.2026 18:05
Salzburg

