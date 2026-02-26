Keine Einigung mit Intendant Hinterhäuser

Im Zwist mit dem Kuratorium vorangegangen war, dass Hinterhäuser kurzerhand seine Wunschkandidatin für die ausgeschriebene Stelle der Schauspielleitung selbst nominierte. Hinterhäusers Favoritin Karin Bergmann hatte sich jedoch nicht einmal beworben.Das Kuratorium der Salzburger Festspiele reagierte auf diesen Schritt Hinterhäusers verstimmt. Denn er hatte sich nicht an die Vereinbarung gehalten, die Suche nach einer neuen Festival-Schauspielleitung transparent zu gestalten.