Auf Olympia-Debakel folgt Vorfreude auf Skifliegen

Testballon für Kombinierer

Für Kombinierer Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger und Co. ist der Trip nach Bad Mitterndorf mit Einsatz am Freitag hingegen absolutes Neuland. Denn von einer Flugschanze sind Nordische Kombinierer bisher im Weltcup noch nie geflogen. Durch die zu erwartende große Streuung bot sich ein Kompaktbewerb an, der fixe Zeitrückstände je nach Platzierung für die 7,5-km-Loipe vorgibt. Die Veranstaltung ist vorerst eine Art Testballon, aktuell sind keine weiteren Skiflug-Weltcups für diese Sparte vorgesehen. Lamparter geht mit 1.122 Punkten und 143 Zählern Vorsprung auf den dreifachen Olympiasieger Jens Luraas Oftebro in die restlichen drei Einzelbewerbe.