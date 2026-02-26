Fünf Talente bei Nordisch-Weltmeisterschaft dabei

Gleich fünf Salzburger Hoffnungen haben es ins Aufgebot für die Nordische Junioren-WM kommende Woche im norwegischen Lillehammer geschafft. Dabei ist das Bundesland in allen drei Disziplinen – Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination – vertreten.
Nach den Olympischen Winterspielen ist vor den Junioren-Weltmeisterschaften in allen Disziplinen. Im Ski Nordisch-Bereich versammeln sich die „Aktien“ aus aller Welt in Norwegen, wo von 2. bis 8. März die Titelkämpfe der Junioren und in der Unter-23-Klasse ausgetragen werden.
Im Skispringen empfahl sich die erst 16-jährige Pia Stütz vom SV Schwarzach. Sie landete im zweitklassigen Intercontinental-Cup heuer schon in den Top-Ten, nahm schon im Vorjahr an der WM in Lake Placid teil. Bei den Burschen schaffte es indes Thomas Gfrerer in den Kader. Der 17-Jährige vom SC Bischofshofen kam bislang exklusiv bei Alpen- und FIS-Cups zum Einsatz.
In der Nordischen Kombination hat Salzburg mit Andreas Gfrerer (TSU St. Veit) ein besonders heißes Eisen im Feuer. Der 19-jährige Pongauer holte 2024 Einzel-Gold bei Jugend-Olympia in Südkorea und sicherte sich im Vorjahr Team-Silber bei der Junioren-WM in den USA. Bei Heim-Weltcups in der Ramsau und Seefeld (siehe Bild) durfte er schon bei den Großen reinschnuppern.
Brüder am Start
Im Langlauf lösten derweil zwei Brüder vom USV Großarl ihr Ticket. Niklas Walcher schaffte es als einer von drei Burschen ins Junioren-Aufgebot, sein älterer Bruder Janne in der U23. Janne holte erst in der Vorwoche Silber bei der Staatsmeisterschaft im 10-Kilometer-Intervallstart in der Ramsau.
