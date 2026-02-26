Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Norwegen

Fünf Talente bei Nordisch-Weltmeisterschaft dabei

Salzburg: Sport-Nachrichten
26.02.2026 20:00
Kombi-Hoffnung Andreas Gfrerer
Kombi-Hoffnung Andreas Gfrerer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gleich fünf Salzburger Hoffnungen haben es ins Aufgebot für die Nordische Junioren-WM kommende Woche im norwegischen Lillehammer geschafft. Dabei ist das Bundesland in allen drei Disziplinen – Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination – vertreten.

0 Kommentare

Nach den Olympischen Winterspielen ist vor den Junioren-Weltmeisterschaften in allen Disziplinen. Im Ski Nordisch-Bereich versammeln sich die „Aktien“ aus aller Welt in Norwegen, wo von 2. bis 8. März die Titelkämpfe der Junioren und in der Unter-23-Klasse ausgetragen werden.

Im Skispringen empfahl sich die erst 16-jährige Pia Stütz vom SV Schwarzach. Sie landete im zweitklassigen Intercontinental-Cup heuer schon in den Top-Ten, nahm schon im Vorjahr an der WM in Lake Placid teil. Bei den Burschen schaffte es indes Thomas Gfrerer in den Kader. Der 17-Jährige vom SC Bischofshofen kam bislang exklusiv bei Alpen- und FIS-Cups zum Einsatz.

Lesen Sie auch:
Andre Walkner.
Freeski-Talente
Salzburger Duo auf der Jagd nach WM-Medaillen
25.02.2026
Comeback im Weltcup
ÖSV-Dame freut sich: „Schön, wieder dabei zu sein“
25.02.2026
Herausfordernde Zeit
ÖSV-Athletin beendet ihre Saison vorzeitig
25.02.2026

In der Nordischen Kombination hat Salzburg mit Andreas Gfrerer (TSU St. Veit) ein besonders heißes Eisen im Feuer. Der 19-jährige Pongauer holte 2024 Einzel-Gold bei Jugend-Olympia in Südkorea und sicherte sich im Vorjahr Team-Silber bei der Junioren-WM in den USA. Bei Heim-Weltcups in der Ramsau und Seefeld (siehe Bild) durfte er schon bei den Großen reinschnuppern.

Brüder am Start
Im Langlauf lösten derweil zwei Brüder vom USV Großarl ihr Ticket. Niklas Walcher schaffte es als einer von drei Burschen ins Junioren-Aufgebot, sein älterer Bruder Janne in der U23. Janne holte erst in der Vorwoche Silber bei der Staatsmeisterschaft im 10-Kilometer-Intervallstart in der Ramsau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
26.02.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.309 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
146.159 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.405 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2596 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1254 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1140 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
In Norwegen
Fünf Talente bei Nordisch-Weltmeisterschaft dabei
Neuzugang traf gleich
„Bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“
Kraft am Kulm
Auf Olympia-Debakel folgt Vorfreude auf Skifliegen
Langlauf
Angeschlagene Stadlober lässt Weltcup in Falun aus
Mintzlaff dementiert
Klopp-Hammer „komplett aus der Luft gegriffen!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf