Fünf Talente bei Nordisch-Weltmeisterschaft dabei

Im Skispringen empfahl sich die erst 16-jährige Pia Stütz vom SV Schwarzach. Sie landete im zweitklassigen Intercontinental-Cup heuer schon in den Top-Ten, nahm schon im Vorjahr an der WM in Lake Placid teil. Bei den Burschen schaffte es indes Thomas Gfrerer in den Kader. Der 17-Jährige vom SC Bischofshofen kam bislang exklusiv bei Alpen- und FIS-Cups zum Einsatz.