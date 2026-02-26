Unfälle verursachten 25.000 Euro an Blechschäden

Der Pkw der Fahrzeugführerin aus Oberndorf erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Am Volvo der Fahrzeugführerin aus St. Georgen entstand ebenso ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000,00 € wie auch am Nissan der Fahrzeugführerin aus Kirchanschöring. Alle drei Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.