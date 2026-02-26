Unfälle verursachten 25.000 Euro an Blechschäden

Bereits am Mittwochmorgen ereignete sich auf Höhe des Aufschleifers von Salzburg kommend auf die B20 in Fahrtrichtung Bad Reichenhall ein Verkehrsunfall, wie die Polizei von Freilassing mitteilt. Nur kurz darauf folgte an Ort und Stelle gleich die nächste Pkw-Kollision.
Beim ersten Unfall touchierte eine 84-jährige Salzburgerin mit ihrem Opel einen 62-jährigen Fahrzeugführer aus Niederbayern. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.000,00 €.
Unmittelbar nach diesem Zusammenstoß ereignete sich an der gleichen Örtlichkeit ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei kollidierte eine 30-jährige Oberndorferin mit ihrem Mini mit einer 60-jährigen Fahrzeugführerin aus St. Georgen. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Kirchanschöring kollidierte anschließend ebenfalls mit der Fahrzeugführerin aus Oberndorf.
Glücklicherweise blieben bei den Verkehrsunfällen alle Fahrzeugführer unverletzt oder nur leicht verletzt. Der hinzugezogene Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes versorgte die Verletzten vor Ort.
Der Pkw der Fahrzeugführerin aus Oberndorf erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Am Volvo der Fahrzeugführerin aus St. Georgen entstand ebenso ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000,00 € wie auch am Nissan der Fahrzeugführerin aus Kirchanschöring. Alle drei Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.
