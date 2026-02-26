„Bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“

Nach dem Spiel war der Ungar, der in Linz seinen zweiten Kurzeinsatz gefeiert hatte, aber sehr wohl Thema. „Er hat bislang noch nicht so viele Spielminuten bekommen, wie er es sich vielleicht wünscht. Aber man hat gesehen, was für eine Qualität er hat“, lobte Stefan Lainer seinen Teamkollegen. Trainer Daniel Beichler erlebte bezogen auf den Treffer sogar eine Art Deja-vu. „Das hat er auch im Training das eine oder andere Mal gezeigt.“