„Bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“

Winter-Neuzugang Damir Redzic beeindruckte beim Sieg in Linz mit einem schönen Schlenzer-Tor zum Schlusspunkt. Hochveranlagter Ungar ist gut bei den Bullen aufgenommen worden.
Das vielleicht schönste Tor des Tages ging beim brachialen Bullen-Sieg gegen den LASK fast unter. In „Arjen-Robben-Manier“ war Damir Redzic von der rechten Seite mit dem Ball in die Mitte gezogen und versenkte die Kugel mit links zum 5:1-Endstand im Kreuzeck. Kurz danach ertönte der Abpfiff.
Nach dem Spiel war der Ungar, der in Linz seinen zweiten Kurzeinsatz gefeiert hatte, aber sehr wohl Thema. „Er hat bislang noch nicht so viele Spielminuten bekommen, wie er es sich vielleicht wünscht. Aber man hat gesehen, was für eine Qualität er hat“, lobte Stefan Lainer seinen Teamkollegen. Trainer Daniel Beichler erlebte bezogen auf den Treffer sogar eine Art Deja-vu. „Das hat er auch im Training das eine oder andere Mal gezeigt.“
Neben den fußballerischen Fähigkeiten fiel der Offensivmann, der die Trikotnummer 24 (wie früher etwa Christoph Leitgeb) trägt, bislang auch mit seinen Charaktereigenschaften auf. Redzic sei bodenständig und lernwillig. „Genau das brauchen wir hier“, sagte der Coach. Nach dem guten Beginn will Redzic das Lob gleich bestätigen. Lainer, sein möglicher Partner auf der rechten Seite, ist davon überzeugt, dass ihm das gelingen kann: „Ich bin mir sicher, dass er uns sehr weiterhelfen wird.“
