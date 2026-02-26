Kaufförderung des Landes schon wieder ausgeschöpft

Weiter warten und hoffen heißt es für Salzburger, die sich ein Eigenheim wünschen. Denn die Kaufförderung des Landes ist nach nicht einmal zwei Monaten bereits wieder ausgeschöpft. Das heuer äußerst knapp bemessene Budget ist aufgebraucht.
Die durchschnittliche Förderung in Höhe von circa 52.000 Euro (abhängig von der Haushaltsgröße) ist für viele Eigenheim-Werber oft das entscheidene Zünglein an der Waage. Denn die in Salzburg überdurchschnittlich hohen Kosten für Eigentum verlangen nach einem ebenso überdurchschnittlich hohen Eigenkapitalanteil.
208 Anträge sind deshalb seit Jahresanfang bei der Förderstelle des Landes eingegangen. „Das sind nahezu so viele genehmigte Förderfälle wie im gesamten vergangenen Jahr“, so Wohnbaulandesrat Martin Zauner.
Eine Antragstellung soll im zweiten Quartal 2026, also ab April, wieder möglich sein. Das Wohnbaubudget 2026 lasse nur sehr eingeschränkte Spielräume zu, die vor April penibel durchgerechnet werden müssten.
